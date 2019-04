Déontologie : le SNRL salue le rapport d'Emmanuel Hoog

À l'heure où grandit la défiance des citoyens face aux médias, en cette période où les évolutions technologiques et économiques modifient en profondeur les pratiques journalistiques, Thierry Borde, Conseiller national du SNRL en charge de la déontologie de l'information et trésorier de l'ODI, estime qu'"il est urgent de créer cette instance de régulation de la déontologie et de médiation avec le public. Elle devra nécessairement être indépendante des pouvoirs politiques et sa composition se devra de respecter une juste représentation des journalistes, des éditeurs et du public". Le SNRL entend continuer à être moteur dans cette réflexion et s'associe à l'Observatoire de la Déontologie de l'Information et aux syndicats et organisations favorables à un conseil de presse pour appeler l'ensemble des parties intéressées par la création d'une telle instance à se réunir dès le mois de mai 2019 "pour commencer à agir ensemble pour sa mise en œuvre" précise Thierry Borde.