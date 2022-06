Démarrage des multiplex DAB+ à Orléans, Poitiers et Tours

Chaque année, de nouveaux émetteurs sont mis en service pour assurer un maillage de plus en plus fin du territoire en DAB+. Cette couverture continue à progresser régulièrement avec pour objectif d’atteindre 50% de la population métropolitaine avant la fin de l’année 2022. De plus, une directive européenne impose dorénavant que tous les équipements fixes ou mobiles vendus sur le territoire soient équipés d’une puce permettant de recevoir le DAB+. C’est notamment le cas des autoradios équipant les véhicules neufs ou des postes de radio vendus en grandes surfaces et magasins d’électroménager. Trois multiplex DAB+ ont démarré, mardi 17 mai 2022, dans les zones étendues d'Orléans, Poitiers et Tours et 3 autres vont démarrer le 27 juin 2022 sur ces trois agglomérations.