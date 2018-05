Delta FM : 5 000 personnes attendues à la "Delta Party"

Sur scène, les auditeurs de Delta FM retrouveront un beau plateau composé de Joyce Jonathan, Boulevard des Airs, Cats on Trees, Diva Faune, Delta, Madame Monsieur, Ginta, Lenni Kim, Adryano, Keblack, Beauty Freak, Dj Sem et Sound of legend. Ces dernières journées, les auditeurs ont pu gagner leurs invitations à la radio et chez les partenaires locaux. Ils seront 5 000 ce vendredi soir.

Delta FM est une radio musicale et généraliste de proximité de la Flandre Côte d'Opale. Elle est diffusée sur 98.8 et sur 100.7 à Dunkerque, Saint-Omer et Boulogne.