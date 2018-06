Défi réussi : le directeur de Virgin Radio a sauté à l’élastique

C’est un bon coup de communication pour Virgin Radio et un défi décoiffant pour les dirigeants de la station pop rock du groupe Lagardère. Camille Combal avait lancé un défi à ses boss la semaine dernière, contrat à l’appui : Frédéric Pau, dit Freddo, devait sauter à l’élastique contre une saison supplémentaire à la tête de la matinale Virgin Tonic.

L'événement a été retransmis lors d’un Facebook Live. Pour immortaliser l’événement, l’équipe de "Virgin Tonic" avait placé une cible sur laquelle on pouvait lire : "Un saut pour une 5e année’".

Camille Combal refermera la saison, ce vendredi, lors d’une émission spéciale en public au Grand Rex à Paris, en présence d’un plateau d’artistes tels que Jain, Eddy de Pretto et Amir.