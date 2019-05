Deezer dévoile une nouvelle identité graphique

Deezer change de look. 12 ans après sa création, la plateforme de streaming musicale, dont le siège est à Paris, dévoile une nouvelle identité de marque, accompagnée d'un logo revisité et d'un nouveau slogan "We bring the music". Le logo conserve l'équalizeur coloré mais devient plus discret et s'écrit en minuscule. Deezer a eu recours à la police (font) Mabry Pro, utilisée en bold ou regular.

Pour rappel, c'est en en 2006, que Daniel Marhely lance, à seulement 22 ans, « Blogmusik », un site de partage et d’écoute de musique et ce, en pleine crise du marché. La plateforme, n’étant pas tout à fait légale, stationne sur une place interdite par la Sacem. Il décide alors de la fermer pour, quelques mois plus tard, mettre en place un nouveau business model avec un associé.