Deezer dévoile ses tops de l’année

En 2021, les titres les plus écoutés sur Deezer en France sont "La Kiffance" de Naps "Petrouchka" de Soso Maness, "Bande organisée" de 13 Organisé, "Dance Monkey" de Tones and I ou encore "Fever" de Dua Lipa avec Angèle. Les artistes masculins les plus écoutés de l’année sur Deezer en France sont Jul, Ninho, SCH, Naps et Booba. Pour les artistes féminines les plus écoutées, l'année 2021 retiendra Dua Lipa, Aya Nakamura, Sia, Billie Eilish, Vitaa, Angèle, Rihanna, Doja Cat, Céline Dion et Ariana Grande.

Les podcasts les plus écoutés de l’année sur Deezer en France sont "Les Grosses Têtes", "Affaires sensibles", "Le moment Meurice", "L'After Foot" ou encore "Franck Ferrand raconte…", "Transfert", "L'heure du crime", "Gang Stories"...