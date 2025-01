Deezer déploie un outil pour détecter la musique générée par IA

Une demande pour deux brevets a été déposée fin décembre, et Deezer prend désormais le leadership sur le sujet de la création d'une plus grande transparence pour les fans et les créateurs. "Alors que l'intelligence artificielle continue de perturber de plus en plus l'écosystème musical, avec une quantité croissante de contenu IA envahissant les plateformes de streaming comme Deezer, nous sommes fiers d'avoir développé un outil de pointe qui augmentera la transparence pour les créateurs et les fans", a déclaré Alexis Lanternier, CEO de Deezer. "L'IA générative a le potentiel d'avoir un impact positif sur la création et la consommation musicale, mais son utilisation doit être guidée par la responsabilité et avec un suivi afin de protéger les droits et les revenus des artistes et des auteurs-compositeurs".