Découvrez la nouvelle version de La Lettre Pro de la Radio

Fréquence 8, la radio du Pays de Brocéliande

Une programmation musicale pop-rock, la mise en avant d’artistes locaux, des témoignages de vie, l’histoire locale, la fameuse légende arthurienne… Bienvenue chez Fréquence 8, radio associative au cœur de la forêt mythique et enchantée de Brocéliande, en Bretagne.



Le Pape à Marseille : RCF au rendez-vous

Les 22 et 23 septembre, le pape François est attendu à Marseille où se tiennent les Rencontres méditerranéennes. Un “évènement ecclésial majeur”, selon Étienne Pépin, rédacteur en chef Actualités de RCF, qui mobilise une équipe d’une trentaine de personnes pour couvrir ce voyage du pape.



Docks 40 à Lyon : le lieu événementiel d'Espace Group

L’identité de Sud Radio est connue, voire reconnue de tous, faire du rapport direct et franc avec ses auditeurs un marqueur fort de son antenne, et ce, peu importe le moment de la journée. À l’orée de cette saison 2023-2024, les fondamentaux ne changent pas, avec une large part toujours donnée à l’expression de tous les auditeurs et aux figures de l’antenne qui donnent corps à ses débats et prises de position. Titulaire de la double casquette de directeur général de Sud Radio (depuis 2016) et de présentateur de la matinale (depuis 2017), Patrick Roger présente les grandes lignes de cette grille de rentrée.Notre publication sœur RedTech vous propose désormais chaque mois une sélection de produits et de solutions techniques récents. RedTech est une publication et une plateforme commerciale et technologique créée par des professionnels internationaux, spécialement pour les industries mondiales de la radiodiffusion et de l’audio numérique. RedTech publie également une lettre d’information hebdomadaire envoyée à une base de données de plus de 20 000 lecteurs ciblés, une publication imprimée bimestrielle (plus un flipbook numérique de chaque numéro) et des guides numériques dédiés, couvrant des sujets pertinents pour l’industrie et les tendances technologiques.