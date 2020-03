Décès de Christian Denis, animateur de la matinale de RDL

L’identité si particulière de RDL est due à la réflexion constante de Christian qui avait la culture de la chanson française et qui a fait évoluer la radio en plus de 30 ans.

Personnage emblématique, c’est grâce à son talent et ses connaissances que la radio a perduré en diffusant pendant trois décennies presque uniquement de la chanson française.

"Christian était un homme d’une discrétion absolue, d’une gentillesse, d’une sensibilité et toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Nous allons lui rendre l’hommage qu’il mérite sur l’antenne de la radio pour qui il a tant fait" indique, ce soir, dans un communiqué, le Groupe Rossel La Voix.