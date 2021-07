De plus en plus de podcasts certifiés par l'ACPM

"La certification podcasts a été créée à la demande et avec le marché qui avait un réel besoin de transparence" rappelle d'abord Mathilde Jehan. "C'est un secteur qui connait un essor important que ce soit en terme de création de contenus ou en terme d'usage. Et, en contrepartie, il y avait un besoin de chiffres vérifiés, certifiés et comparables entre les éditeurs". Pour bénéficier des audiences certifiées fournies par l'ACPM, il suffit que le podcast soit diffusé par l'une des 5 plateformes labellisée par l'ACPM : "cela veut dire qui respecte un cahier des charges commun". Et, les podcasteurs sont de plus en plus nombreux à opter pour cette certification : "il y a un an, il y avait une trentaine de podcasts certifiés. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 dans nos classements" rappelle Mathilde Jehan, directrice de l'ACPM Fréquentation.