De nouveaux intervenants confirmés au Paris Radio Show

Cette année encore, le Paris Radio Show réunira des intervenants de premier plan. Des figures historiques comme Pierre Bellanger (Skyrock), Cécile Chambaudrie (NRJ Global) et Emmanuel Boutterin (ex-SNRL) viendront partager leur expérience et leur regard sur les évolutions du secteur. À leurs côtés, des acteurs du podcast et des radios indépendantes, tels que Benjamin Bellamy (AdAures), Frédérick Gau (Gozulting) et Rémy Bertholon (Des Ondes Vocast), apporteront une perspective innovante sur les nouveaux formats audio. La diversité des profils présents témoigne de la volonté du Paris Radio Show de rassembler l’ensemble des acteurs du secteur, qu’ils soient issus des grandes radios nationales ou de structures plus récentes et alternatives. Cette pluralité d’intervenants est un gage de richesse dans les débats et les réflexions autour des enjeux actuels et futurs de la radio.