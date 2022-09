De nouveaux habillages produits par Zéro Janvier

"Nous cherchions à moderniser notre habillage sans prendre un virage à 180°. La créativité, le dynamisme et la réactivité de l'équipe de Zéro Janvier a su nous convaincre et nous sommes pleinement satisfaits du travail accompli" a souligné Claude-Emmanuel Martin, directeur des antennes du Groupe Tertio pour le nouvel habillage de la station DKL . Un habillage qui s'inspire "des compositions d’artistes des hits du moment, comme Clara Luciani, Harry Styles ou Amir, combinés avec des oeuvres issues d'artistes GOLD, comme Laurent Voulzy, Elton John ou France Gall" indique, de son côté le studio.Le studio a également réalisé des génériques pour deux émissions via des jingles, et sans logo sonore pour Magnum et des jingles pour la jeune station LMS La Musique star , basée à Avignon.