De nouveaux équipements et locaux pour Delta FM

À l'occasion de ce déménagement, "Delta FM a renouvelé et repensé entièrement son matériel" a précise Gilles Sénicourt, le responsable d'antenne. "Nous sommes passés en full numérique sur toute la chaine en faisant le choix de la technologie Axia. Toutes les sources sont désormais virtualisées et utilisables en tout point du bâtiment. Nous avons fait aussi un changement total au niveau du système de diffusion en faisant confiance à la suite RCS : Zetta, GSelector, NetCom. Elle nous permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de nos programmes locaux, la gestion de l'antenne et des directs. Tous nos collaborateurs internes et externes ont un environnement "Zetta" personnel à disposition".





Une formation et un accompagnement sur 15 jours avec les équipes d'animation, publicitaire, rédactionnelle et techniques ont été menés en amont. La diffusion étant désormais en linéaire, il aussi été décidé d'en faire de même dans le transport assuré par TDF jusqu'au site d'émission. "Nous ne voulions plus d'encodages multiples, aujourd'hui la radio doit apporter véritable un plus sonore face aux plateformes de streaming payants. C’est aussi le même process avec notre diffuseur en DAB+, CoopRadio".