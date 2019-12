De l'Allemagne à la Chine, de l'application au DRM €

Depuis, cette application a été régulièrement mise à jour. La dernière mise à jour permet l'utilisation de la bibliothèque audio Dlf Audiothek avec les versions embarquées CarPlay d'Apple et Android Auto de Google. Cette nouvelle fonctionnalité de l'application permet de connecter un smartphone, avec l'application Dlf Audiothek installée et configurée, au système d’info-divertissement d’un véhicule prenant en charge Apple CarPlay et/ou Android Auto. La bibliothèque audio Dlf peut alors être ouverte directement à partir de l'écran de l'autoradio et exploitée via la fonctionnalité CarPlay ou Android Auto du système d’info-divertissement du véhicule.

Afin de garantir une utilisation en toute sécurité de l'application Dlf Audiothek pendant la conduite d’un véhicule à moteur, l’accès rapide et facile aux téléchargements et aux listes de lecture est la priorité. Pour cette raison, l'application ne peut être utilisée dans la voiture que si elle est déjà préconfigurée et si le contenu ou les listes de lecture sont disponibles au téléchargement. De plus, pour la fonction populaire "My Radio", il est nécessaire d’inclure d'abord les programmes dans les favoris.