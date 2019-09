David Guetta sera présent aux NRJ DJ Awards

Cette remise de prix récompense les meilleurs DJs Français et internationaux de l’année ; ce palmarès est exclusivement issu des votes du public (votes effectués du 8 juillet au 25 août 2019 inclus). NRJa annoncé la présence de David Guetta. Il est nommé dans les catégories "DJ Francophone de l’année", "Performance Live de l’année" à Tomorrowland et "Single Dance/Electo de l’année" pour son featuring avec Bebe Rexha & J Balvin "Say my name".

David Guetta ce sont plus de 15 millions d’albums vendus, plus de 80 millions de singles dans le monde et plus d’un milliard de streams.