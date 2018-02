Dans les coulisses du contrôle de la diffusion des radios digitales

La certification de la diffusion d’un titre ou de la fréquentation d’un site, est un gage de fiabilité. L'adhésion à l'ACPM OJD montre la volonté de transparence des éditeurs, leur exigence et leur intérêt de se comparer aux autres. L'organisme certifie notamment les radios digitales. Votre flux audio doit être diffusé de façon à ce que l'utilisateur puisse y mettre fin par une action simple, accessible et facilement identifiable. Le flux étudié correspond à un flux audio live diffusé simultanément dans le monde et sur n'importe quel type de terminal numérique. L'ACPM mesure le nombre d'écoutes actives (depuis la France et dans le monde), la durée d'écoute moyenne et la durée d'écoute totale.