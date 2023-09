DAB+ : une nouvelle radio sur la Côte Basque et la Côte d'Azur

La matinale (5h-10h) et le drive (17h-20h) ajoutent à "La Grande Musique" une forte présence de l'information : les bulletins couvrent l'actualité nationale, internationale, économique, culturelle et sportive, et sont diffusés avec des chroniques thématiques d'actualités et de divertissement : "le juste équilibre entre divertissement musical et actualité". Après une session de musique sacrée (10h-11h), puis des plus grands ballets (11h-12h), les journées (12h-17h) et les nuits alternent les plus grandes œuvres de musique classique, et les soirées (20h-23h) sont exclusivement consacrées aux grands airs d'opéra.

La stratégie repose sur "une combinaison unique d'information de qualité et de musique exquise qui répondent aux besoins d'une audience exigeante et curieuse. La musique classique et les opéras attirent un public d’auditeurs fidèles et passionnés, désireux d'enrichir leurs connaissances et d'apprécier la beauté artistique. Le profil spécifique des auditeurs permet aux annonceurs de cibler précisément leur public, notamment pour des produits et services de haut de gamme".

La radio diffuse également sur la Côte d'Azur (Principauté de Monaco, Menton, Nice, Cagnes-sur-Mer, Antibes, Vence, Mougins, Cannes, Théoule-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Tropez...)