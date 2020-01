DAB+ obligatoire dans tous les véhicules neufs

De nombreux constructeurs automobiles profitent de cette opportunité pour développer et proposer à leurs clients une nouvelle génération d'autoradios hybrides combinant les flux FM, DAB+, HD et IP (internet) pour créer de nouvelles expériences audio embarquées. Le constructeur Allemand AUDI présente au Salon de la Radio son nouveau modèle e-tron, 100% électrique. Une voiture équipée d'un autoradio hybride tout droit sorti du département R&D d'AUDI en partenariat avec RadioDNS et Radio Player, deux programmes de diffusion de streaming live développés en open Source. Ces programmes permettent notamment de récupérer un maximum d'informations fournies directement par les éditeurs de contenus : musique ou programmes de radio parlée.



AUDI propose une interface graphique au design épuré avec, grâce aux flux DAB+ et IP, un maximum d'informations sur l'artiste, le titre, l'album, le type d'enregistrement (Live, acoustique, version remixée) avec logos des radios et visuels du titre et de la pochette de l'album de chaque artiste.