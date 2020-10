DAB+ métropolitain : 8 candidats pour une place

Parmi les grands groupes nationaux, seuls deux ont postulé avec des programmes supplémentaires. Tout d'abord, chez NRJ Group, on a postulé avec Chérie Passion, une déclinaison de Chérie FM déjà présente en webradio et dont les programmes proposent notamment de la musique classique mais aussi d'autres titres "low tempo". Le CSA devra décider si ce programme apporte une offre complémentaire à l'offre existante, notamment celle de Radio Classique, déjà autorisée. A moins que Chérie Passion soit un format différent de la webradio. On s'étonne un peu de la part de NRJ de ne pas avoir postulé avec un format hits, de type NRJ Hits, sachant que la radio mère, NRJ, propose de plus en plus de talks et que le DAB+ métropolitain accompagnera les auditeurs sur les routes, idéal pour des formats 100% musicaux.



L'autre groupe national ayant postulé est Skyrock, avec Skyrock Klassiks. Le groupe n'ayant eu qu'une seule radio autorisée jusqu'ici, elle pourrait emporter la palme. Il a aussi été un des premiers (si ce n'est le seul), à s'associer au DAB+ dès les premiers appels locaux. Enfin, le programme Skyrock Klassiks apporte une offre différente, et qui pourrait arriver au bon moment : le rap est né dans les années 90, il n'est plus un format de niche, et a désormais un catalogue de 30 ans de titres disponibles, idéal pour créer un format gold sur une thématique différente de la concurrence.