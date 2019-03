DAB+ métropolitain : 3 radios indépendantes sélectionnées

Dans les mois qui viennent, le CSA doit sélectionner les radios qui pourront émettre en DAB+, dans 17 grandes agglomérations françaises. Et, cette fois-ci, 130 radios indépendantes ont candidaté et 71 radios indépendantes émettent déjà en DAB+ à Paris, Marseille, Nice, Lille, Lyon et Strasbourg. "Ces radios locales, régionales, généralistes et thématiques sont pionnières de cette technologie et jouent donc un rôle essentiel dans l’accélération de son déploiement. Leur apport est essentiel pour offrir aux auditeurs une plus grande diversité de radios, évitant ainsi une simple duplication de l’offre radio FM en numérique" rappelle le SIRTI.