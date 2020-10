DAB+ : la CNRA propose au CSA d’expérimenter des déploiements intermédiaires

En effet, le déploiement du DAB+ en région, par plaques pluri-départementales ou locales mais à vocation d’extension départementale est structurellement source de déstabilisation des acteurs actuels des paysages radiophoniques locaux, en particulier associatifs, et de rupture potentielle du lien de proximité entre ces radios et leurs territoires de desserte actuelle en FM. Or, l’importance du lien de proximité entre radio associative et territoire, comme la capacité de résilience des acteurs associatifs auront été démontrés avec une acuité particulière lors de la récente période de confinement.