DAB+ : journée historique pour la radio belge francophone

A Bruxelles et en Wallonie, vous pouvez déjà écouter en DAB+ tous les réseaux privés et toutes les radios de la RTBF : Antipode (Bruxelles et Brabant wallon), Bel RTL, Classic 21, DH Radio, Fun Radio, La Première, Nostalgie, Maximum FM (Liège), Must FM (Namur et Luxembourg), NRJ, Pure, Radio Contact, Sud Radio (Hainaut), Tarmac et Vivacité.

Lancée hier, sous forme de tests entre les réseaux privés et la RTBF, sur une première série d’émetteurs, la couverture du DAB+ va rapidement s’accroître dans les prochains mois, jusqu’à supplanter la couverture FM d’ici l’été prochain. De même, de nouvelles radios francophones seront prochainement disponibles. Les radios vont aussi travailler à l’enrichissement du contenu illustratif de leurs programmes. La FM va continuer à coexister avec le DAB+ au cours des prochaines années.