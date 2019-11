DAB+ en Belgique : la phase 1 est 100% déployée

En Belgique, mes auditeurs peuvent écouter Antipode, VivaCité Bruxelles et VivaCité Brabant Wallon (Bruxelles et Brabant Wallon), Maximum FM, VivaCité Liège et VivaCité Bruxelles (Province de Liège), Sud Radio, VivaCité Charleroi et VivaCité Mons (Province de Hainaut) et Must FM, VivaCité Namur et VivaCité (Provinces de Namur et Luxembourg). Le réseau privé Radio LN24, ainsi que 72 radios indépendantes devraient prochainement venir enrichir cette offre.

Sur le plan technique, la couverture DAB+ obtenue actuellement a nécessité le déploiement par la RTBF, en tant qu’opérateur de réseau DAB+, de 24 sites d’émission DAB+. La RTBF vient d’annoncer que ses 24 sites d’émissions sont maintenant tous en service, le 24e et dernier site (situé dans la région de Chimay en Hainaut) de cette première phase de déploiement ayant été mis en service fin de la semaine dernière.