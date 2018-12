DAB+ : Radio Orient en Alsace et dans le lyonnais

Les programmes de Radio Orient sont diffusés en numérique à Lyon même si les radio y est déjà sur la bande FM en analogique. Dans quelques semaines, une fois les opérations techniques achevées, Radio Orient sera également et notamment présente à Bourg-en-Bresse, Jallieu et à Tarare. Les programmes de cette station sont déjà reçus en DAB+ à Lille ainsi qu'à Douai, Lens, Béthune, Dunkerque, Calais ou encore Boulogne-sur-Mer depuis le 19 juin 2018 et, bientôt à Valenciennes, Maubeuge, Cambrais, Hirson ainsi que Nantes et La Roche-sur-Yon. Ces différentes zones s'ajoutent à celles que Radio Orient dessert déjà depuis de nombreuses années en DAB+ comme Paris, Monaco mais aussi en FM sur 11 zones de couverture.