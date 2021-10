DAB+ : Radio Classique se déploie sur l’axe Paris Lyon Marseille

La radio numérique terrestre permett à Radio Classique d’étendre sa puissance de diffusion. Elle favorise également le confort d’écoute de sa programmation musicale, avec notamment l’affichage d’informations particulièrement utiles pour la musique classique (affichage du titre de l’œuvre en cours, du compositeur et des interprètes). Plus largement, il s’agit d’accélérer le développement de l’écoute numérique de Radio Classique afin de conforter son leadership sur la musique classique.

Radio Classique accompagnera ce déploiement par un grand plan de communication en région à travers de l’affichage sur une semaine (plus de 210 faces) et de la presse locale (7 titres de PQR)