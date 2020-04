DAB+ : RFI diffusée à Marseille dès ce lundi

Rappelons qu’en 2013, durant plusieurs mois, les auditeurs marseillais avaient déjà pu écouter RFI sur une fréquence événementielle, "La Méditerranée ensemble", une antenne bilingue composée de programmes de RFI en français et de Monte Carlo Doualiya en arabe. "La diffusion de RFI à Marseille offrira aux auditeurs de cette ville cosmopolite et multiculturelle une ouverture sur le monde grâce à son information et ses programmes référents sur l’international" explique la radio.

RFI est déjà diffusée en DAB+ à Lille, Strasbourg et Lyon, et le sera prochainement à Bordeaux et Toulouse. Impulsé par le CSA, le développement de ce nouveau mode de diffusion radio, permet à la radio du monde d’étendre son accessibilité de manière ciblée dans l’hexagone. RFI est également diffusée à Paris en FM.