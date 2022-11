DAB+ : Oui FM et Vibration arrivent en Pays de la Loire

Avec le DAB+, l’écoute de la radio devient plus simple et plus qualitative. L’ensemble des stations disponibles autour de soi apparait simplement sous forme d’une liste sur l’écran du récepteur. Pour choisir Vibration et OÜI FM, il suffit aux auditeurs de sélectionner le nom de la radio sur un appareil compatible DAB+. Cette solution offre aussi une expérience de la radio plus agréable : un meilleur son de qualité numérique, un choix de radios plus important et une continuité d’écoute en mobilité. Comme en FM, la réception de la radio DAB+ est totalement gratuite.

À Angers, les auditeurs pourront retrouver leur radio Vibration avec une qualité audio numérique. Et au Mans, ils pourront redécouvrir la radio 100% rock : OÜI FM.