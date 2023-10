DAB+ : FG désormais présente dans plus de 100 villes

Outre Radio FG, la Maison FG propose FG CHIC "la radio du luxe et du future disco" à Paris, Monaco, Nice et sur la Côte d’Azur, Maxximum "la radio des nouvelles musiques" diffusée à Paris, DanceOne "la Dance Radio" diffusée à Paris, Marseille, Nice, Cannes, et prochainement à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon, Fréjus Saint-Raphaël, Saint-Tropez ainsi qu’à Lorient.

"Le déploiement et l'audience du DAB+ connaissent une forte accélération en France et la Maison FG accompagne depuis ses début le déploiement de ce nouveau moyen de diffusion. Le DAB+ permet d'écouter les radios en diffusion hertzienne numérique gratuitement avec un son digital HD" indique l'entreprise dirigée par Antoine Baduel.