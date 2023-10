DAB : ADO et OÜI FM arrivent à Vichy et Montluçon

"Grâce au DAB+, l’écoute de la radio est de meilleure qualité et devient plus simple. Les radios disponibles à proximité apparaissent sur l’écran de l’appareil. Pour écouter ADO et OÜI FM, il suffit de sélectionner le nom sur l’appareil compatible DAB+. Cela rend également l’expérience radio plus agréable : une meilleure qualité audio, un large choix de radios ainsi qu’une continuité d’écoute en mobilité. Enfin, le DAB+ est entièrement gratuit" explique un communiqué.À Vichy et à Montluçon, les auditeurs peuvent écouter et découvrir ADO et OÜI FM avec une qualité audio numérique.