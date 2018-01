D'ici 2019, les 2/3 du territoire français seront couverts par la RNT

"La Radio Numérique Terrestre (RNT), c’est la radio par les ondes, comme la FM, mais en mode numérique. C’est une version moderne de la FM qui peut se déployer de façon complémentaire et qui apporte à l’auditeur un confort, une meilleure qualité de son, la possibilité d’avoir des services associés au son, et une meilleure qualité d’écoute en mobilité (on peut suivre la radio sans changer de fréquence quand on est en voiture, par exemple)" a expliqué Nicolas Curien, membre du CSA et invité du 10h-12h de Sud Radio ce jeudi, au micro de Valérie Expert sur Sud Radio.



"La réorientation pour laquelle nous avons opté est de faire un déploiement essentiellement sur les zones les plus denses, les plus rentables, et pour lesquelles il y a des opérateurs de radio solvables qui peuvent payer leur coût de diffusion et qui peuvent patienter quelques années avant de rentabiliser leur investissement" a celui qui porte le dossier Radio au CSA, réaffirmant que les deux tiers du territoire français seraient couverts "d'ici 2019".