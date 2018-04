Créez le prochain podcast natif de la RTBF

Parmi les projets reçus, 2 dossiers seront sélectionnés et recevront chacun une enveloppe de 50 000 euros pour le développement jusqu’à la production du podcast en collaboration avec la RTBF et la Fédération Wallonie Bruxelles.

Infos et inscriptions ICI

Désireuses d’encourager les nouvelles écritures et de toucher des publics diversifiés, la RTBF et la Fédération Wallonie Bruxelles s’associent pour lancer un nouvel appel à projets dédié au podcast natif. Cet appel à projets vise les jeunes créateurs qui souhaitent raconter des histoires de façon originale, sonore, et immersive sur le web. Il offre un nouvel espace de diffusion à cette génération de créateurs qui désirent toucher un public actif et connecté.Le projet sélectionné sera diffusé sur les plateformes de la RTBF.