Covid-19 : une audience 50% plus importante que d'habitude selon l'ACPM

Même après 7 semaines de confinement, les niveaux de consommation numérique de la centaine de marques étudiées par l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias se situent toujours à plus de 50 % du niveau habituel et l’on constate, à chaque allocution ou information gouvernementale, des pics de fréquentation à plus du double d’un jour moyen, comme par exemple le 13 avril, le 19 avril ainsi que le 28 avril 2020. Les applications de plusieurs radios sont d'ailleurs particulièrement sollicitées et notamment celle de France Inter, RMC et Radio France. La performance du site de France Bleu est également à souligner (lire également ICI ).Pour rappel, l'ACPM propose chaque jour à 19h, le volume de visites enregistrées la veille sur plus de 115 marques de sites et applis d’Info sur un baromètre en ligne accessible ICI