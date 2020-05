Près de 17 millions de visiteurs sur francebleu.fr en mars

Avec 16.8 millions de visiteurs uniques en mars, soit 9 millions supplémentaires en un an (+ 116%), France Bleu atteint un score inédit. Le site consolide sa position de référence sur l'actualité locale, les internautes sachant pouvoir y trouver les informations et services de proximité qu'ils attendent de la station. Le trafic a été multiplié par 3.4 par rapport à mars 2019, ce qui constitue un record historique.

"L'hyper-réactivité dans le suivi en temps réel de l'information locale, sur le Covid-19 notamment, la production de nouveaux contenus répondant aux attentes des Français dès le début de la crise sanitaire, des programmes numériques, fidèles à la marque France Bleu, orientés services, vie quotidienne, conseils, divertissements et le succès de l'espace dédié à l’actualité des municipales" expliquent ces résultats selon France Bleu.