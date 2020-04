Covid-19 : une 4e semaine d'audience "exceptionnelle" pour les sites d'info

Désormais, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias propose de suivre quotidiennement la fréquentation globale des sites et applis d’actualités et d’Information généraliste. Un baromètre "spécial confinement" qui relaie chaque jour à 19h le volume de visites enregistrées la veille sur plus de 105 marques de sites et apps d’Information. Ce baromètre est accessible ICI On note que le niveau de fréquentation reste encore exceptionnellement élevé sur les semaines 3 et 4 et l’on peut prédire d’ores et déjà que la semaine 5 avec la dernière allocution du Président promet de l’être tout autant.