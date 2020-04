Covid-19 : sévère baisse des investissements publicitaires aux USA

74% des annonceurs pensent que le Coronavirus aura un impact plus important sur les dépenses publicitaires américaines que la crise financière de 2008 et 63% des personnes interrogées ont déjà modifié les contenus de leurs messages publicitaires. La baisse des investissements publicitaires à la radio passera de -45% en mars/avril à -35% en mai/juin. Soulignons que près d’un quart (24%) des annonceurs ont suspendu toutes les dépenses publicitaires pour le reste du premier et du deuxième trimestre 2020.L'article complet est accessible sur RadioPub