Covid-19 : performances historiques des langues étrangères de RFI sur le numérique

À titre d’exemples, les rédactions de RFI en langues étrangères se sont mobilisées pour répondre à la nécessité d’adapter leur offre aux attentes des publics, grâce au déploiement spécifique de nombreux dispositifs techniques et numériques : les antennes en Portugais, Espagnol, Vietnamien, Chinois, Roumain et Cambodgien ont été maintenues dans leur continuité à destination de leurs relais FM et radios partenaires, en assurant les journaux et magazines.

Les antennes en Vietnamien et Chinois, depuis Paris, et Cambodgien, depuis Phnom Penh, ont aussi misé sur le numérique et rencontrent un public toujours plus nombreux sur YouTube et Facebook. Des formats délinéarisés sont produits en Brésilien : des flashs habillés d’images pour une distribution sur leurs supports numériques, et ceux des partenaires qui les diffusent.