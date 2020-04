Covid-19 : les médias d'Info toujours en première ligne

Même après 5 semaines, le volume actuel de fréquentation des 115 marques digitales d’Information se situe à plus de 50 % du niveau moyen. À cette occasion, l'ACPM propose, en plus de la tendance globale jour par jour, un focus détaillé sur les 20 sites et applis, les plus largement fréquentés et leur niveau par rapport à une semaine moyenne (5 semaines de janvier à février).Pour rappel, vous pouvez retrouver chaque jour à 19h le volume de visites enregistrées la veille sur plus de 115 marques de sites et apps d’Information sur le baromètre en ligne, accessible ICI