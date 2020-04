Covid-19 : les Associatives du Grand Est en difficulté

"J’ai eu connaissance de plusieurs radios rencontrant des débuts de difficultés en termes de chiffes d’affaires, et qui s'interrogent sur leur proche devenir, en envisageant des mises en chômage de leurs personnels. La région Grand Est étant une des premières régions gravement atteintes par l’épidémie, les précautions sanitaires sont respectées dans les radios demeurées ouvertes. Il semble que, de façon générale, nos radios soient fortement impactées et fragilisées par ces événements (conventions de services et contrats de pub suspendus, et besoins de trésorerie croissants), et surtout s’interrogent à cette occasion sur leur proche avenir (licenciements économiques envisagés en l’absence de mesures de soutien) si cette situation perdurait" ajoute Alain Cazenave.