Covid-19 : la radio fortement consommée en ligne durant le confinement

Les chiffres démontrent la très forte activité de la radio durant cette période, hormis pour celles qui traitent de sujets en particulier beaucoup plus impactées par la crise (sport, Immobilier, etc.). On note par ailleurs une très forte consommation des radios en outre-mer (Martinique La 1ère, Réunion La 1ère ou Guadeloupe La 1ère et Chérie FM Réunion) ainsi qu'une explosion des écoutes des radios pour le jeune public comme Radio Pomme d'Api.

Plusieurs radios régionales apparaissent aussi dans les 50 premières places : Alouette, Radio Scoop, Hit West, Top Music ou encore Contact FM et Champagne FM. Enfin, plusieurs flux spécifiques au web connaissent également un vrai succès : Radio Meuh, Djam Radio, ou NRJ Hits.