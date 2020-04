Covid-19 : l’utilité sociale des radios associatives à l'heure de la crise sanitaire

Si de façon immédiate, la situation impacte les radios qui ne peuvent pas honorer un certain nombre de partenariats et de prestations rémunérées, il est utile de rappeler que le modèle économique des radios associatives, contrairement à d’autres médias, ne dépend pas de la publicité. "Tandis que l’effondrement des recettes publicitaires contraint certaines radios commerciales à réduire voire suspendre leurs activités, les radios associatives maintiennent une activité éditoriale de proximité. Si l’ensemble des studios sont fermés jusqu’à nouvel ordre, chaque radio adhérente à la CORLAB s'organise, au prix parfois d’une mise en place technique fastidieuse et pointue, afin d'assurer la production et la diffusion. Les bénévoles n’ont bien sûr plus accès aux studios mais sont associés différentes manières à des émissions à distance" précise la coordination.