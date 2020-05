Covid-19 : l'utilisation des enceintes connectées en hausse aux USA

Avec les commandes à domicile et la fermeture d'entreprises non essentielles à travers le pays dès la mi-mars jusqu'à nos jours, les Américains se comportent conformément à la réglementation. 41% restent à la maison et ne partent pas sauf en cas d'urgence, et 54% ne se rendent que dans des endroits où ils se sentent en sécurité et / ou sont nécessaires.

Le Smart Audio Report a donc mesuré comment les personnes concernées par les restrictions utilisent des assistants vocaux. 36% des propriétaires d'enceintes connectées indiquent qu'ils utilisent davantage leur appareil pour écouter de la musique et des divertissements depuis le début de épidémie, et 52% des 18-34 ans indiquent la même réponse.