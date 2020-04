Covid-19 : en Belgique, le CSA enquête sur l’impact de la crise

Au regard des nombreuses initiatives mises en œuvre dans des délais très courts, Karim Ibourki, Président du CSA, a salué le travail accompli par le secteur. "C’est dans les moments les plus critiques que s’expose plus que jamais la créativité de nos acteurs audiovisuels dont nous pouvons toutes et tous être fiers. Les radios, télévisions, distributeurs et les acteurs du web comme les webtv, les Youtubeurs et les Youtubeuses, contribuent chacun.e à nous informer et faciliter notre quotidien. Sans eux, comment imaginer traverser cette crise ? Pour le CSA, l’heure est à la poursuite des missions de régulation, mais aussi et surtout au soutien du secteur audiovisuel".