Covid-19 : Radio Scoop se réorganise

Par ailleurs, Radio Scoop a décidé de prendre des mesures exceptionnelles sur son antenne et sur le digital. Depuis hier, elle a décidé de renforcer son contenu éditorial en prolongeant d’une heure sa matinale (Scoop Matin) et son drive (Scoop Family) ainsi que sa présence sur son site internet pour répondre à tous les modes de consommation du média. La radio offre donc plus de rendez-vous d’information et de divertissement à ses auditeurs. L’ensemble de la rédaction, des auteurs et des animateurs est mobilisé et tous, se sont engagés à répondre parfaitement aux attentes. "Radio Scoop doit informer et doit divertir tout en conservant son devoir de proximité. Merci à notre service technique qui nous permet, aujourd’hui, de faire de la radio dans des conditions inédites mais bluffantes après la mise en place de ce dispositif lancée ce lundi 16 mars" conclut Radio Scoop.