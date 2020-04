Covid-19 : Radio Scoop annule son Scoop Music Tour

La déception est immense. "Cependant, nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont déjà travaillé pour construire cette édition mais aussi les équipes bénévoles, salariés permanents, techniciens, prestataires, artistes intermittents du spectacle et les partenaires qui nous soutiennent autour de cet événement" explique la radio.

Le "Scoop Music Tour" est devenu un rendez-vous familial, festif et incontournable de l’été. "Nous espérons vous retrouver rapidement lors de nos prochains rendez-vous. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité aux personnes atteintes de cette épidémie et à celles qui luttent contre la propagation du virus" précise Radio Scoop.