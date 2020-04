Covid-19 : Radio Occitanie s'associe à "Toulouse Académie Apprenante"

La première émission proposée dans ce cadre sera Las Vias Filosoficas, format de 15 minutes consacrée à la philosophie. Ce programme, écrit par Éric Fraj, sera diffusé du lundi au vendredi à 14h en Français, et à 14h30 en Occitan. Le programme sera

également disponible, dans ces deux langues, en podcast sur les plateformes de streaming légales (Spotify, Apple Podcasts, Deezer,...). D'autres programmes sont en production, en partenariat notamment avec des enseignants et le CIRDÒC, et seront dévoilés dans quelques jours. "Notre antenne proposera de nombreux contenus dès ce lundi 6 avril, pour apprendre autrement" explique Radio Occitanie dans un communiqué.