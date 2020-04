Covid-19 : Radio Graf'hit continue de diffuser ses programmes

La matinale réalisée par Bryan, journaliste de le radio, change un peu de format et passe à une émission quotidienne en direct réalisée de son domicile de 14h à 17h. Au programme, des interviews par téléphone, des échanges avec les auditeurs, des diffusions de nouveautés et des diffusions de live captés par la station. L'émission est diffusée en simultané sur le 94.9 FM, sur le grafhit.net mais aussi en Facebook live et sur Youtube. "La radio locale reste le média le plus simple techniquement à mettre en place dans de tels conditions. Une simple radio à pile vous permet de nous écouter. Notre studio déporte est composé d'un micro Rode Procaster d'une console RodeCaster, d'un codec réalisé avec un Raspberry pi, d'une camera Meevo, Coté Studio, nous utilisons le logiciel d'automation Rivendell" explique la radio.