Covid-19 : Radio Capsao : "En radio, nous avons l’art de l’adaptabilité dans nos gènes"

Quand un début de confinement a été annoncé vendredi 13, la réflexion a commencé dans toutes les radios. Chez Nova à Lyon et Capsao, deux radios dirigées par Alfredo Da Silva, la mise en place s’est faite spontanément : "Cela fait longtemps que nous réalisons des directs en délocalisation de manière simple et efficace, avec rarement quelqu’un en studio, effectif réduit oblige. Cela dit, faire de la radio en équipe, mais chacun chez soi, reste une réflexion nouvelle, mais dont le défi est intéressant et motivant à relever. Et dans cette situation inédite, nous nous sommes sentis investis d’une mission particulière : mettre encore plus notre "haut-parleur" au service des auditeurs, être présents, solidaires dans la même réalité, les entendre nous raconter leur quotidien, les divertir et les faire s’évader de leur confinement".