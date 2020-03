Covid-19 : RCF met en place une programmation spéciale

Chaque jour, du lundi au vendredi, et au moins jusqu’au 3 avril, de 9h03 à 10h00, Frédéric Matriche et des chroniqueurs animeront une émission en direct et interactive qui apportera des conseils pratiques pour mieux vivre cette période de confinement ainsi que comprendre et interpréter le combat contre ce virus. Chaque matin, le point avec le service de communication et des experts du CHU Liège. La ligne et les réseaux sociaux seront ouverts afin de répondre aux questions des auditeurs, partager des trucs et astuces de la vie en confinement, récolter des témoignages et surtout, susciter la solidarité. Les chroniques de Régine Kerzmann, Delphine Freyssinet, Denis de Lovinfosse et des journalistes de CathoBel enrichiront cette émission de proximité et de solidarité.