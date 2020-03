Covid-19 : Médiamétrie prend des mesures, la 126 000 se poursuit normalement

Médiamétrie annonce des dispositions pour contribuer à la non-propagation du Covid-19, préserver la santé de ses collaborateurs et assurer, autant que possible, la continuité des services. Les collaborateurs, qui le peuvent, sont en télétravail et les mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire ont été renforcées.

En ce qui concerne la continuité des services de la société annonce que "la gestion de nos panels est assurée et les mesures d’audience automatiques continuent d’être produites (Médiamat, Internet Global…)".