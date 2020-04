Covid-19 : Fréquence Plus mobilisée pour la Bourgogne-Franche-Comté

Tous les jours, à 16h, après les informations, elle propose "Le Goûter Fréquence Plus". Des enfants prennent l’antenne et racontent leur journée entre devoirs, interrogations, activités récréatives, chamailleries entre frères et sœurs et… grasse matinée. Ils rappellent, à leur façon, les bons comportements et les gestes barrière.

"Cette situation exceptionnelle appelle une mobilisation exceptionnelle. L’équipe de Fréquence Plus est à la hauteur de ce défi collectif. En télétravail, ou dans nos studios avec un protocole d’hygiène strict, nous nous sommes adaptés aux attentes de nos auditeurs en confinement. En situation de crise aigüe, comme celle que nous vivons tous ensemble, la proximité prend tout son sens. Nous faisons la différence car nous connaissons nos auditeurs, leurs habitudes, nous sommes en mesure de répondre en temps réel à leurs besoins. C’est aussi cela la solidarité : continuer d’informer, de divertir et de proposer des services. Fréquence Plus est une PME de la radio, indépendante, familiale, nous vivons et partageons les difficultés de nos auditeurs et de nos annonceurs, en plus de leur lieu de vie. Cela fait une grande différence" a rappelé Anthony Eustache, président de Fréquence Plus.